Imprese: Dionisi (Unindustria), economia del mare pilastro per sviluppo Lazio (2)

- Sullo sviluppo dell’economia del mare "nei prossimi anni sarà però decisivo, anche in termini di sostenibilità, portare a termine sia gli importanti interventi previsti dal Pnrr sia le opere infrastrutturali che collegano i porti ai raccordi autostradali, alle zone industriali e alle aree interne (come, per esempio, la Orte – Civitavecchia) - prosegue Cristiano Dionisi, presidente Unindustria Civitavecchia -. Ed è fondamentale, per aumentare la competitività del Lazio e ampliare filiere industriali esistenti, accelerare l’iter di approvazione della Zls, la Zona logistica semplificata. La Zls inciderebbe anche sensibilmente su un elemento per cui ci battiamo da anni: la riduzione del carico burocratico. Forse più che per altre attività economiche, il ruolo della regolamentazione e della burocrazia che la gestisce deve diventare uno strumento reale di promozione dello sviluppo e della competitività dell’economia del mare. Per questo, servono anche qui riforme e semplificazioni, accompagnate da una gestione amministrativa sempre più orientata all’efficienza e ad utilizzare sistematicamente la digitalizzazione”, conclude. (Com)