Medio Oriente: Commissione Ue, reazione Israele è conseguenza attacchi subiti ma diritto internazionale va rispettato

- La reazione di Israele è la diretta conseguenza degli attacchi perpetrati dal movimento islamista palestinese Hamas. A dirlo Peter Stano, portavoce della Commissione europea per gli Affari esteri, nel corso della conferenza stampa giornaliera a Bruxelles. La posizione chiara della Commissione europea e di 27 Stati membri, cui hanno fatto eco anche altri attori e partner internazionali, è che Israele, di fronte al brutale attacco indiscriminato e insensato lanciato da Hamas sabato, ha il diritto di difendere se stesso e i suoi cittadini", ha detto. Questo attacco sta ancora continuando, vengono ancora lanciati razzi, ci sono ancora ostaggi tenuti in Dio sa quali condizioni", ha aggiunto il portavoce Ue definendo l'attacco subito da Israele come contrario a qualsiasi legge e a qualsiasi norma di comportamento civile. Quindi, ciò a cui stiamo assistendo ora come risposta israeliana è una diretta conseguenza di ciò che Hamas ha iniziato a fare sabato", ha proseguito. "La posizione dell'Unione europea, mentre dice che Israele ha il diritto di difendersi, è che questo deve essere fatto in linea con il diritto internazionale", ha poi concluso e precisato Stano. (Beb)