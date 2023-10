Grecia-Estonia: Mitsotakis vede omologa Kallas, condividiamo valori e principi comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grecia ed Estonia condividono principi e valori comuni, sia nell’ambito dell’Unione europea che della Nato. Lo ha detto il premier greco Kyriakos Mitsotakis in una conferenza congiunta con l’omologa estone Kaja Kallas, giunta oggi ad Atene in visita istituzionale. "Nelle relazioni bilaterali abbiamo visto i progressi significativi che abbiamo ottenuto nel commercio e nel settore delle tecnologie digitali. È un motore fondamentale dello sviluppo e della performance sociale in tutti i settori. Devo dire che quando abbiamo pianificato la nostra rivoluzione digitale abbiamo utilizzato l'Estonia come Paese modello e sono sicuro che collaboreremo ancora di più per affrontare le nuove sfide", ha affermato Mitsotakis. Il premier greco ha aggiunto che al centro del colloquio vi è stato anche “l’impegno della Grecia e dell’Estonia per il rispetto del diritto internazionale e del diritto del mare, nonché per il rifiuto di ogni forma di revisionismo”. (Gra)