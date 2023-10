Milano: Polizia arresta due uomini per tentato furto alla stazione centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cercano di rubare il bagaglio a un viaggiatore alla stazione centrale di Milano, ma vengono arrestati dalla polizia. È successo ieri a Milano dove la Polizia Stato ha arrestato un cittadino algerino di 38 anni e un cittadino marocchino di 33 anni, pregiudicati, per furto aggravato in concorso. Gli agenti della Polfer, durante il servizio di vigilanza nella stazione di Milano Centrale, hanno notato i due uomini aggirarsi all’interno di un ristorante, avvicinarsi a un cliente e impossessarsi del suo bagaglio per poi scappare. I poliziotti che hanno assistito alla scena li hanno bloccati e hanno restituito il maltolto alla vittima che non si era accorta di nulla. I due sono stati accompagnati in Questura in attesa di convalida. (Com)