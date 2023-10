Porti: Furgiuele (Lega), no a ennesima norma Ue che affossa scali italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' necessario attivarsi immediatamente per fermare l'ennesimo provvedimento della Commissione Europea, previsto dal pacchetto 'Fit for 55' che rischia di danneggiare pesantemente i porti italiani ed europei, favorendo gli scali extra Ue, tra cui anche quelli in cui la Cina sta investendo ingenti capitali. Stiamo parlando della modifica del sistema europeo di scambio di quote di emissioni nel trasporti, che combinata con le norme sulle emissioni navali graverebbe l'armamento italiano di costi pesantissimi, con il rischio serissimo che, fra due anni, quasi tre quarti delle navi ro-ro e traghetti italiani saranno fuori legge. Un danno enorme, per la storia millenaria che presenta il trasporto marittimo italiano, per la vita e la sicurezza dei lavoratori che rischiano di perdere il posto e per i nostri scali, a partire da quello strategico di Gioia Tauro, che subirebbe un costo altissimo in termini economici". Lo dichiara il deputato e vicecapogruppo della Lega alla Camera, Domenico Furgiuele, che prosegue: "Questa ennesima misura dietro cui si maschera un'ideologia fintamente green dell'Europa va assolutamente fermata e contrastata per evitare dinamiche distorsive del mercato, attraverso il rafforzamento e la promozione del sistema logistico e strutturale dei nostri porti e il sostegno alle attività di impresa per il rilancio del made in Italy. Non possiamo permettere che i nostri scali italiani del Mezzogiorno siano sacrificati, in vantaggio di quelli extraeuropei che permetterebbero alle grandi navi di aggirare la tassazione. Saremo sempre in prima fila per salvaguardare i nostri porti e il lavoro di migliaia di lavoratori italiani". (Rin)