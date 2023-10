© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha firmato i decreti per la nomina del dott. Tommaso Aureli come nuovo direttore dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio Arpa e, l’avv. Antonino Galletti quale rappresentante della Regione Lazio nel Consiglio di amministrazione della fondazione Rome Technopole. (Com)