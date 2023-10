Sicurezza: Prisco, numerosi arresti da imponente operazione Polizia a Roma e province Napoli e Caserta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalle prime ore di questa mattina è in corso un'imponente operazione di Polizia che coinvolge centinaia di agenti in molte città italiane in particolare Roma e le province di Napoli e Caserta che ha già condotto a numerosi arresti". Lo scrive sui social il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco. "Questo governo sta dando un segnale chiaro di cambio di rotta e non vuol lasciare 'zone franche' alla criminalità", aggiunge.(Rin)