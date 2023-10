Lavoro: Capone (Ugl), rafforzare partnership pubblico-privato per intercettare nuove professioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista della prossima legge di Bilancio "chiediamo investimenti sulle politiche attive del lavoro. È fondamentale, in tal senso, puntare sulla formazione dei lavoratori e rafforzare la partnership fra pubblico e privato per intercettare la domanda di nuove professioni". Lo ha dichiarato Paolo Capone, segretario generale Ugl, intervenuto a margine del Congresso territoriale del sindacato di Macerata. "In questa prospettiva le risorse del Pnrr possono rappresentare un'opportunità preziosa per accompagnare i processi in corso, a partire da fenomeni come la digitalizzazione e la transizione energetica, che stanno generando un radicale mutamento di paradigma nel mondo del lavoro", ha aggiunto. Capone ha poi ricordato che i dati Istat "mostrano come nelle Marche ci sia stato un calo dell'occupazione con la perdita di oltre 5 mila posti di lavoro e sono aumentate le persone che hanno smesso di cercare lavoro. A crollare è anche l'agricoltura a eccezione del settore delle costruzioni. In questo senso, è necessario investire in politiche attive al fine di incoraggiare il matching tra domanda e offerta di impiego e incentivare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro", ha concluso. (Rin)