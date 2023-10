Ucraina: ministra Difesa ceca, Kiev non va dimenticata a causa degli eventi in Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli eventi in Israele non devono mettere in secondo piano la guerra in Ucraina. E’ l’opinione espressa dalla ministra della Difesa della Repubblica Ceca Jana Cernochova. “Siamo in contatto con Israele. Se ha bisogno di aiuto, noi siamo pronti”, ha dichiarato la ministra in una conferenza stampa dedicata ai veterani di guerra. Cernochova ha riferito che la situazione israelo-palestinese va a vantaggio della Russia perché sposta l’attenzione dalla guerra in Ucraina. “Credo fermamente che l’attenzione, non solo nostra ma del mondo intero, tornerà in Ucraina. Sarebbe triste se ci dimenticassimo che a qualche centinaio di chilometri da noi ci sono soldati che uccidono donne e bambini e distruggono obiettivi civilil”, ha spiegato la ministra. (Vap)