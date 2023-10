Spagna: Blocco nazionalista galiziano, non scontato sostegno a Sanchez ma c'è volontà accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Blocco nazionalista galiziano (Bng) non può dare "per scontato" il suo sostegno all'investitura di Pedro Sanchez alla presidenza del governo se non ci sono "chiari progressi e impegni sociali per la Galizia". Lo ha detto l'unico deputato del Bng al Congresso dei deputati, Nestor Rego, al termine dell'incontro di oggi con il premier uscente, aggiungendo, tuttavia, che c'è la volontà di raggiungere un accordo. Rego ha spiegato in alcune dichiarazioni ai media di aver spiegando di aver comunicato a Sanchez le richieste del suo partito, tra le quali lo sviluppo di treni pendolari nella regione o il trasferimento di maggiori poteri alla giunta regionale.(Spm)