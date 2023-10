Cina: il governo rilancia sulla Nuova via della seta, “aperti a nuovi progetti”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina rilancia sul suo impegno per la realizzazione della Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri) e di dice aperta a “qualsiasi progetto che possa aiutare i Paesi in via di sviluppo”. Lo si legge in un libro bianco pubblicato oggi dall’Ufficio informazioni del Consiglio di Stato, il governo di Pechino. “La Cina è pronta ad aumentare le sue risorse nella cooperazione globale. Sosterrà ogni iniziativa che possa genuinamente aiutare i Paesi in via di sviluppo a costruire infrastrutture e a raggiungere un progresso condiviso”, afferma il testo. Secondo il documento, la Bri “ha garantito nuove soluzioni per il miglioramento della governance globale” a fronte di “alcuni Paesi” che hanno “distorto il concetto di sicurezza nazionale” e cercato di “rompere le relazioni commerciali” nel nome della riduzione dei rischi. Il libro bianco, intitolato “La Belt and road initiative, un pilastro chiave della comunità globale dal futuro condiviso”, giunge a pochi giorni dall’inizio del terzo Forum Bri per la cooperazione internazionale a Pechino, durante il quale si celebrerà il decimo anniversario dal lancio della maxi-iniziativa infrastrutturale. (segue) (Res)