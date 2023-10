Cina: il governo rilancia sulla Nuova via della seta, “aperti a nuovi progetti” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 130 Paesi e 30 organizzazioni internazionali hanno confermato che invieranno rappresentanti all’evento, come ha reso noto proprio questa mattina il dirigente del ministero degli Esteri Li Kexin in occasione della presentazione del libro bianco. Attualmente, secondo la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (Ndrc), la Cina ha in essere oltre 200 accordi di cooperazione nel quadro della Nuova via della seta con 152 Paesi e 32 istituzioni internazionali in tutti i cinque continenti. Tra il 2013 e il 2022 il volume degli investimenti tra la Cina e i suoi partner ha raggiunto i 380 miliardi di dollari, 240 dei quali stanziati da Pechino. Tuttavia, negli anni i progetti della Nuova via della seta hanno incontrato un crescente scetticismo all’estero, con timori legati ai debiti contratti dai Paesi partner nei confronti della Cina e alla strategia di Pechino di usare gli investimenti per aumentare la propria influenza politica a livello regionale e internazionale. (Res)