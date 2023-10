Speciale difesa: Italia-India, incontro Singh-Crosetto, firmato accordo di cooperazione industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri della Difesa di India e Italia, Rajnath Singh e Guido Crosetto, hanno discusso le opportunità di cooperazione industriale bilaterale nell’ambito della difesa durante l’incontro tenuto a Roma. Lo riferisce tramite una nota il governo indiano, secondo cui l’incontro tra i due ministri è culminato nella firma di un accordo di cooperazione per la promozione della cooperazione in ambiti come la sicurezza, la ricerca e sviluppo, lo sviluppo e la produzione congiunti e la creazione di joint venture. Secondo la nota i ministri si sono confrontati anche in merito a questioni come l’addestramento, la condivisione dell’intelligence e le esercitazioni e la sicurezza marittime. (Inn)