Speciale difesa: Ucraina, Zelensky approva stanziamento del 21,6 per cento del Pil per difesa nel 2024

- Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha firmato un decreto che approva lo stanziamento del 21,6 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) del bilancio statale per la difesa nel 2024. E' quanto risulta da un ordine presidenziale pubblicato sul sito ufficiale dell'ufficio di Zelensky. Il governo ucraino ha approvato la legge di bilancio dello Stato per il 2024 lo scorso settembre. Più della metà del bilancio servirà per garantire la sicurezza dell'Ucraina, con 1.685 miliardi di grivnie (43,6 miliardi di euro). Questo dato supera di 113 miliardi di grivnie (2,9 miliardi di euro) i fondi stanziati per la difesa quest'anno. (Kiu)