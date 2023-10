Speciale difesa: Tunisia, camera bassa parlamento ribadisce sostegno a popolo palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea dei rappresentanti del popolo tunisino (Arp, il parlamento) ha ribadito il suo "assoluto sostegno al popolo palestinese e al suo pieno diritto di difendere le sue terre usurpate, difendere i suoi diritti legittimi e l'autodeterminazione, recuperare le sue terre e stabilire il suo Stato indipendente con Gerusalemme come capitale". Lo rende noto l'Arp in un comunicato stampa, elogiando la posizione del presidente tunisino, Kais Saied. L’arp ha espresso sostegno all'appello della presidenza tunisina alla comunità internazionale affinché si assuma la sua responsabilità storica per porre fine alla "brutale occupazione e alla difesa del popolo palestinese". L'Arp ha inoltre invitato i parlamenti regionali e internazionali a “condannare l'entità di occupazione e i suoi barbari assalti quotidiani contro i civili palestinesi disarmati e le sue continue pratiche provocatorie e violazioni dei luoghi santi". La Camera bassa del parlamento tunisino ha inoltre esortato la comunità internazionale a garantire protezione internazionale al popolo palestinese. (Tut)