Speciale difesa: Libia, il governo est accusa i Fratelli musulmani di aver interrotto comunicazioni a Bengasi

22 luglio 2021

- Ci sarebbe una presunta cellula della Fratellanza musulmana dietro il presunto sabotaggio dei cavi in fibra ottica delle telecomunicazioni a Bengasi, capoluogo della Cirenaica, regione orientale della Libia. Lo ha dichiarato Faraj Qaim, sottosegretario al ministero dell'Interno del Governo di stabilità nazionale (esecutivo parallelo con sede a Bengasi). "Le forze armate hanno respinto un gruppo terroristico che aveva cercato di destabilizzare la parte orientale del Paese", ha dichiarato Qaim, accusando questo non meglio precisato gruppo di aver interrotto le comunicazioni sabotando i cavi in fibra ottica. Vale la pena ricordare che Bengasi sono avvenuti di recente degli scontri armati, in particolare il 7 e 8 ottobre, tra le milizie di Saddam Haftar - figlio del generale Khalifa Haftar, comandante dell'esercito nazionale libico (Enl) - e le forze di Mahdi al Barghathi, del quale si sono perse le tracce. L'arrivo a Bengasi di Al Barghati, ex ministro della Difesa del Governo di accordo nazionale (Gan) di Fayez al Sarraj e originario della città della Libia orientale, ha provocato violenti scontri tra la milizia Tariq bin Ziyad, guidata dal figlio di Haftar, Saddam, e gruppi tribali. Al Barghathi - esponente della tribù al Awaqir - aveva lasciato Bengasi nel 2017 in seguito a disaccordi con Haftar. Durante gli scontri si sono verificate interruzioni delle comunicazioni e diversi osservatori hanno accusato le stesse forze dell'Enl di aver deliberatamente "oscurato" Internet, come avvenuto a Derna nei giorni successivi alle alluvioni. Anche in quel caso, le autorità aveva riferito di presunti "sabotaggi" ai cavi Internet. (Lit)