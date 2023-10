Speciale difesa: la Tunisia dispone l’invio di aiuti sanitari ai palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia intende sostenere il popolo palestinese sia sul piano diplomatico che su quello sanitario. Le modalità di sostegno sono state discusse in una riunione tenutasi a Cartagine e presieduta dal presidente Kais Saied, insieme al capo del governo, Ahmed Hachani, ai ministri della Difesa, Imed Memmiche, degli Esteri, Nabil Ammar, degli Affari sociali, Malek Ezzahi, della Sanità, Ali Mrabet, oltre al consigliere del presidente della Repubblica, Mustapha Ferjani e al presidente dell'Organizzazione della Mezzaluna rossa tunisina, Abdellatif Chabou. È stata pianificata la spedizione di medicinali, sangue, attrezzature chirurgiche e generatori, soprattutto dopo l'interruzione dell'elettricità in gran parte della Striscia di Gaza. Sono stati avviati contatti tra la Mezzaluna rossa tunisina e la controparte palestinese per determinare ciò di cui "i combattenti e la popolazione hanno bisogno", riferisce l'emittente radiofonica "Mosaique Fm". In questo stesso contesto, è stata sollevata anche la possibilità di trasferire in Tunisia un certo numero di feriti palestinesi, oltre alla possibilità di inviare in Palestina personale medico e paramedico tunisino specializzato. (Tut)