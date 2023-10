Ambiente: Paroli (FI), no a coregone nel Lago di Garda mette a repentaglio ecosistema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il coregone lavarello è una specie ittica presente da oltre 150 anni nella maggior parte dei laghi italiani, dove contribuisce alla pesca e a molte attività che alimentano le economie locali. Di recente il Ministero dell’ambiente ha autorizzato l’immissione di coregone lavarello nel lago di Como per gli anni 2024-2026, mentre non è stata concessa analoga autorizzazione per il lago di Bolsena e per il Lago di Garda. Questo, oltre a causare danni per l’economia locale e nazionale, mette a repentaglio l’ecosistema ormai più che centenario venutosi a creare nelle acque gardesane”. Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia Adriano Paroli. “Mi sono fatto, perciò, portavoce di questa istanze attraverso una interrogazione ai ministri dell'Ambiente e dell'Agricoltura. E ringrazio il consigliere regionale Claudia Carzeri per avermi sottoposto la tematica. Parliamo di una specie ittica che è diventata ormai un patrimonio faunistico ambientale del Lago di Garda, con un indotto economico che dà lavoro a migliaia di famiglie. Per questo chiediamo di riconoscere come autoctono il coregone e di procedere con l’immissione annuale delle uova, attuata con rigore scientifico, salvaguardando al contempo l’ecosistema gardesano e l’economia dei pescatori professionisti”, conclude.(Com)