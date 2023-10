Medio Oriente: Tajani, coniugi italiani dispersi erano nel kibbutz teatro di un massacro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I coniugi italiani dispersi, identificati come Lilach Lea Havron e Eviatar Moshe Kipnis, vivevano nel kibbutz di Beheri, teatro di un massacro. Lo ha detto oggi il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, nelle comunicazioni del governo alla Camera dei deputati sulla situazione e le prospettive in Medio Oriente a seguito degli attacchi di Hamas contro Israele. “Purtroppo non abbiamo ancora notizie certe dei coniugi italo-israeliani ancora dispersi, probabilmente presi in ostaggio. Faremo il possibile per trovarli e portarli in salvo”, ha detto Tajani. (Res)