Medio Oriente: presidente Egitto sente Erdogan, erede al trono Riad e Guterres (2)

- Al Sisi ha ricevuto una telefonata dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, per discutere dell'attuale crisi tra la parte palestinese e israeliana e del deterioramento delle condizioni umanitarie nella Striscia di Gaza. Le parti hanno messo in guardia dal pericolo per la pace e la sicurezza nella regione e hanno chiesto la necessità di porre fine alle operazioni militari su vari fronti, proteggere i civili attraverso misure immediate per prevenire un ulteriore deterioramento della situazione umanitaria e fornire un’opportunità per gli sforzi diplomatici volti a contenere la situazione, riportare la calma e rilanciare il processo di pace. Al Sisi e Guterres hanno invocato la necessità di lavorare seriamente per trovare una soluzione giusta alla questione palestinese in conformità con le risoluzioni internazionali. (Cae)