© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia della Norvegia registrerà un incremento del 2,3 per cento nel corso del 2023. Questo quanto emerge dall'ultimo rapporto World Economic Outlook del Fondo monetario internazionale (Fmi). Per il prossimo anno, il Pil dovrebbe invece registrare un aumento più contenuto, dell’1,5 per cento.(Sts)