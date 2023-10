Trasporto aereo: Spagna, Air Europa invita a cancellare dati bancari dopo attacco informatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea spagnola Air Europa ha subito un attacco informatico nelle prime ore di oggi che ha portato al furto di informazioni bancarie, e ha invitato i clienti a cancellare i dati delle loro carte per motivi di sicurezza. In un comunicato, la compagnia ha assicurato di aver messo in campo tutte le sue risorse per contenere l'incidente, adottando le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire il corretto funzionamento del servizio in sicurezza. Air Europa ha riferito che per il momento "non ci sono prove che la fuga dati sia stata utilizzata per commettere frodi" e che, al momento, si sta ancora analizzando l'accaduto, l'origine dell'attacco e l'utilizzo delle informazioni rubate. Tuttavia, la compagnia aerea ha consigliato ai propri clienti, "visto il rischio di frode e di truffa che questo incidente potrebbe comportare", di adottare le necessarie misure di sicurezza. (Spm)