Sardegna: Aou e Unione ciechi, il 12 e 13 ottobre a Cagliari screening gratuito vista

- Anche quest’anno, in occasione della Giornata mondiale della vista, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti della sezione di Cagliari, promuove una campagna di sensibilizzazione e di prevenzione in collaborazione con la struttura complessa di Oculistica dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari. Giovedì 12 ottobre, dalle 16 alle 18, e venerdì 13 ottobre, dalle 14 alle 16, nella Clinica oculistica dell’ospedale San Giovanni di Dio l’equipe guidata dal primario Giuseppe Giannaccare sarà a disposizione per visite gratuite. Per partecipare allo screening non occorre alcuna prenotazione, impegnativa o pagamento di ticket, è sufficiente presentarsi nella struttura ospedaliera nelle fasce orarie programmate. (segue) (Rsc)