Sardegna: Aou e Unione ciechi, il 12 e 13 ottobre a Cagliari screening gratuito vista (2)

- Per maggiori informazioni è possibile contattare gli uffici dell’Uici al numero 070 523422 oppure su WhatsApp al 348 5226496. Nelle stesse giornate, volontari dell’associazione distribuiranno materiale informativo sulla prevenzione della vista nelle principali piazze di Cagliari. È importante prendersi cura della propria vista e la prevenzione resta il modo migliore per proteggere i nostri occhi - commenta la commissaria dell’Unione ciechi di Cagliari, Simona Trudu -. Gli screening organizzati in questi anni, con la preziosa collaborazione e la disponibilità dei professionisti dell’Oculistica del San Giovanni di Dio, hanno avuto sempre una risposta massiccia da parte della popolazione e di tutte le età. E questo è importante perché il rischio di perdere la vista, in parte o del tutto, cresce con l’allungamento della vita media”. (Rsc)