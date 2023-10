Forza Italia: Tajani, proposto a Moratti di guidare Consulta del partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ho proposto a Letizia Moratti di guidare la consulta di Forza Italia per la sua grande esperienza in tanti settori. Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, in conferenza stampa insieme all’ex assessora lombarda al Welfare Letizia Moratti. Si tratta di un organismo, nominato dal segretario, di cui fanno parte “persone di alto prestigio”, ha spiegato il segretario azzurro. “Forza Italia deve diventare la pietra angolare del sistema politico italiano, il punto di riferimento di tanti italiani che non vanno a votare, e credo debba allargarsi alle persone che vogliono costruire un progetto per il futuro”, ha proseguito Tajani. “Non scherzavo quando ho detto che il nostro obiettivo per le prossime elezioni è il 20 per cento, è raggiungibile”, ha ricordato. “Se accetterà siamo pronti a chiamare insieme a raccolta tutte le intelligenze e le esperienze che permettano di farci essere forza guida del Paese”, ha concluso Tajani.(Rin)