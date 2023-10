Medio Oriente: Cremlino, indaghiamo se Hamas ha preso cittadini russi in ostaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia cerca di stabilire se ci sono cittadini russi tra quelli presi in ostaggio dal movimento islamista palestinese Hamas. Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Siamo in contatto con i palestinesi. In effetti, c'erano informazioni secondo cui, presumibilmente, ci sarebbero persone che hanno la cittadinanza russa tra gli ostaggi. Sono stati presi i contatti necessari per scoprire se questo è vero o no, e qual è il destino di queste persone", ha affermato Peskov, rispondendo ad una domanda in merito. (Rum)