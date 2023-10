© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Grazie per la proposta che ho approfondito e che accetto con spirito di responsabilità e servizio per Forza Italia e il Paese”. Lo ha detto Letizia Moratti in conferenza stampa con il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, riferendosi alla proposta di guidare la Consulta del partito.(Rin)