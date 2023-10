Medio Oriente: l'Egitto avverte Israele di non far trasferire i palestinesi di Gaza nel Sinai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la seconda volta in meno di 12 ore, l’Egitto ha messo in guardia Israele dal tentativo di sfollare i palestinesi della Striscia di Gaza verso il Sinai. Fonti di alto livello della sicurezza egiziana dicono ai media che la questione palestinese sta ora assistendo alla "svolta più pericolosa della sua storia, e che esiste un piano chiaro per raggiungere gli obiettivi dell’occupazione, che si basa sulla liquidazione delle terre palestinesi di loro proprietà". “Il governo dell'occupazione sta costringendo i palestinesi a scegliere tra la morte sotto i bombardamenti o lo sfollamento fuori dalle loro terre”, hanno aggiunto le fonti. Il Cairo "mette in guardia dai pericoli legati alle ripercussioni dell'attuale crisi sulla questione palestinese e sui diritti dei palestinesi", continuano le fonti, indicando che "ci sono alcuni attori che sostengono il piano dell’occupazione e gli forniscono giustificazioni di fatto per promuovere proposte storicamente e politicamente corrotte”. “L’occupazione israeliana ha cercato durante tutto il conflitto di collocare la popolazione di Gaza nel Sinai”, hanno detto le fonti. (segue) (Cae)