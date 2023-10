Medio Oriente: l'Egitto avverte Israele di non far trasferire i palestinesi di Gaza nel Sinai (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esercito israeliano ha invitato i palestinesi a lasciare la Striscia di Gaza attraverso il valico di Rafah, al confine con l’Egitto. Lo ha dichiarato il colonnello Richard Hecht ai giornalisti. “Il valico di Rafah è ancora aperto. Chiunque possa uscire, gli consiglio di farlo”, ha affermato l’ufficiale. Nei giorni scorsi, era stato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, a suggerire ai palestinesi di lasciare Gaza. L’annuncio giunge mentre sono in corso per il quarto giorno consecutivo i bombardamenti su Gaza da parte delle forze di difesa israeliane (Idf) contro obiettivi dei gruppi armati palestinesi Hamas e Jihad islamico. Questi ultimi sabato 7 ottobre hanno infiltrato un numero imprecisato di commando che ha fatto una carneficina nel sud di Israele. Finora i morti sul lato israeliano sono oltre 900. L’invito a lasciare Gaza rivolto ai civili lascia presagire che ci sia una offensiva di ampia portata da parte di Israele e non è esclusa un’operazione di terra. Si sottolinea che fonti al Cairo riferiscono che il valico di Rafah è chiuso. (Cae)