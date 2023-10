Industria: Invitalia, da oggi al via domande per Fondo transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno sportello per le imprese che investono nella tutela ambientale. Scatta oggi il via al "Fondo per il sostegno alla transizione industriale", che ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche Ue a tutela dell’ambiente. Il Fondo è gestito da Invitalia ed è finanziato con 300 milioni di euro dal Ministero delle Imprese e del made in Italy. Le agevolazioni - spiega una nota di Invitalia - sono rivolte alle aziende di qualsiasi dimensione e di ogni parte d’Italia e vengono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto. I progetti devono prevedere un miglioramento dei processi aziendali in termini di tutela ambientale, mediante una maggiore efficienza energetica o attraverso il riciclo e recupero delle materie prime. Il Fondo sostiene le spese relative al suolo aziendale, opere murarie, impianti e attrezzature di nuova fabbricazione, programmi informatici, brevetti, licenze, know-how, formazione del personale. Più in dettaglio, per il miglioramento dell’efficienza energetica la misura finanzia fino al 50 per cento delle spese, per l’uso efficiente delle risorse il contributo può arrivare al 60 per cento, per gli impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili la soglia può salire al 65 per cento. La domanda si presenta online, sul sito www.invitalia.it, dalle ore 12.00 del 10 ottobre alle ore 12.00 del 12 dicembre 2023. Le richieste valutate positivamente saranno ammesse alle agevolazioni fino all’esaurimento delle risorse disponibili. (Com)