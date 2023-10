Libia: presidente Camera rappresentanti, necessario formare al più presto nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti, il parlamento libico con sede nell’est del Paese, Aguila Saleh, ha sottolineato la necessità di formare al più presto un nuovo governo unitario in Libia. Lo ha detto ieri Saleh in un incontro nella città di Al Qubah, nella regione orientale della Cirenaica, con i rappresentanti dei partiti libici, secondo quanto riferito dalla Camera dei rappresentanti in un comunicato stampa. Il presidente del parlamento ha evidenziato il proprio sostegno al processo elettorale in Libia, al fine di realizzare la volontà dei libici di tenere le elezioni presidenziali e parlamentari.(Lit)