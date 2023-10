Venezuela: Medio Oriente, Maduro denuncia il "genocidio" del popolo palestinese a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha denunciato il "genocidio" portato avanti da Israele nei confronti del popolo palestinese, invitando le potenze occidentali a mettere fine alla escalation di violenza in Medio Oriente. "Il mondo deve reagire e dire no al genocidio contro il popolo di Gaza. No al genocidio contro il popolo palestinese", ha detto il presidente in un discorso trasmesso sulle principali emittenti nazionali. Maduro ha invitato i popoli musulmani a pronunciarsi contro la "valanga di odio" contro il popolo della Palestina, nella Striscia di Gaza. "La possibilità di fermare questa impennata di violenza è nelle mani di Stati Uniti ed Europa", ha detto il capo dello Stato auspicando che la tensione regionale non diventi una guerra mondiale. (segue) (Vec)