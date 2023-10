Medio Oriente: Haniyeh (Hamas), nessun dialogo su ostaggi fino a termine operazione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento palestinese Hamas non terrà discussioni sui “prigionieri detenuti dalle forze della resistenza” fino a quando la campagna militare non sarà finita. Lo ha dichiarato Ismail Haniyeh, capo dell'ufficio politico di Hamas in una nota diffusa sul canale Telegram del movimento. Circa un centinaio di persone sono attualmente nelle mani di Hamas e della Jihad islamica in seguito agli attacchi perpetrati sul territorio israeliano dallo scorso 7 ottobre.(Res)