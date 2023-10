Lavoro: Appendino (M5s), governo precarizza donne e dice no a salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La questione del lavoro femminile ce la portiamo avanti da anni e la parità di genere è lontana, ma in un Paese in cui le lavoratrici sono ancora più sottopagate dei lavoratori e il 50 per cento delle donne fino a 34 anni sono precarie, il governo ha una responsabilità politica se introduce decreti che precarizzano le donne e se dice no al salario minimo - ha detto Chiara Appendino intervenendo su Radio1 alla trasmissione 'Ping Pong' -. Gli stipendi degli italiani in termini reali sono tornati ai livelli del 2009 e se il PD ha cambiato idea e si è finalmente unito nella battaglia per il salario minimo siamo ben felici di lavorare insieme", ha concluso.(Rin)