Croazia: Fmi rivede al rialzo previsioni Pil, al 2,7 per cento nel 2023

- Il Prodotto interno lordo (Pil) della Croazia sarà pari al 2,7 per cento nel 2023, per poi scendere al 2,6 per cento nel 2024. Sono le previsioni, più ottimistiche rispetto a quelle di primavera, contenute nel World Economic Outlook emesso oggi dal Fondo monetario internazionale (Fmi). Nel 2022 il Paese aveva visto una crescita economica del 6,2 per cento. Sul fronte dell'inflazione, il Fondo monetario prevede un calo fino alla percentuale dell'8,6 per cento quest'anno rispetto a quella del 10,7 del 2022. La previsione si discosta di un +1,2 per cento da quelle di aprile. Nel 2024 l'inflazione scenderà ancora fino ad arrivare al 4,2 per cento. L'indice della disoccupazione in Croazia, infine, si attesterà a fine anno al 6,3 per cento, a fronte del 6,8 registrato nel 2022. Nel 2024 il tasso di disoccupazione nel Paese scenderà ancora e sempre secondo le previsioni sarà del 5,9 per cento. Le percentuali sono praticamente identiche a quelle della primavera scorsa.(Seb)