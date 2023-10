© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha rivisto al rialzo la sua previsione di crescita per il Prodotto interno lordo (Pil) del Regno Unito allo 0,5 per cento, dallo 0,4 per cento precedente. Per il 2024 invece, Fmi ha tagliato la crescita prevista dall'uno allo 0,6 per cento.(Rel)