Medio Oriente: Scholz, siamo al fianco di Israele insieme a Francia, Italia, Regno Unito e Usa

- Germania, Francia, Italia, Regno Unito e Stati Uniti sono “al fianco di Israele”, attaccato dal movimento islamista palestinese Hamas. È quanto affermato dal cancelliere tedesco Olaf Scholz durante la conferenza stampa che sta tenendo ad Amburgo con il presidente francese, Emmanuel Macron. Il capo del governo federale e il titolare dell'Eliseo sono nella città-Stato per copresiedere la riunione tra i rispettivi governi, in programma nelle giornate di ieri e oggi. Scholz ha ribadito la condanna “con la massima severità” dei “barbari attacchi” di Hamas contro civili “innocenti” nello Stato ebraico, contenuta nella dichiarazione congiunta che ha concordato ieri durante una conversazione telefonica con Macron, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il primo ministro britannico Rishi Sunak e il presidente degli Usa, Joe Biden. Come infine evidenziato dal cancelliere, i cinque capi di Stato e di governo intendono “evitare un'ulteriore escalation regionale” del confronto tra Israele e Hamas, restando in contatto a tal fine con diversi Stati del Medio Oriente. (Geb)