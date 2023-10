Milano: arriva in Consiglio la mozione sulle carriere alias, studenti in presidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ritorna oggi in Consiglio regionale la mozione, presentata da Fratelli d'Italia (primo firmatario Giacomo Zamperini) sulle carriere alias, ovvero la possibilità per le persone transessuali di usare in classe il nome che corrisponde alla propria identità di genere, differente da quello anagrafico. Fuori dal Pirellone, si è svolto un sit-in che ha coinvolto una cinquantina di persone tra studenti e forze di opposizione che si sentono discriminati da questa mozione. Oggi è "la terza volta che tentano di portare in aula una mozione contro le carriere alias per mera ideologia". Lo ha detto Paola Pizzighini, consigliera del Movimento 5 Stelle. Ma "la fluidità di genere non ha nulla a che fare con l’ideologia ma con l’identità, l’affettività, la sessualità, le relazioni, in sostanza con la vita". Per questo "il Movimento 5 Stelle si batterà per questi diritti, mi batterò perché si possano fare leggi per garantire a tutti la libertà di costruirsi il futuro desiderato, sognato e difeso". Anche la consigliera regionale del Pd, Paola Bocci, ha espresso la sua contrarietà in merito: "È una mozione che ritorna con motivazioni giuridiche che non stanno in piedi. La Regione, in tutte le scuole, dovrebbe facilitare quei progetti in grado di far capire cosa sono le carriere alias". In disaccordo anche Michela Palestra, consigliera del Patto Civico, per cui, riferendosi agli studenti in presidio, "oggi i grandi assenti del Consiglio sarete voi. Se solo potessero ascoltarvi non avrebbero la forza di votare questa mozione. Noi ci prendiamo un impegno affinché questa lotta sia per noi elemento moltiplicatore". (Rem)