Myanmar: piogge record causano alluvioni nell’est del Paese, almeno 14mila gli sfollati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 14 mila persone hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni nell’area di Bago, città del Myanmar orientale a nord-est di Yangon, colpita da piogge torrenziali che hanno causato un’alluvione. Nel Myanmar è in corso la stagione delle piogge, ma i fenomeni meteorologici stanno diventando meno prevedibili, una tendenza attribuita da diversi scienziati al cambiamento climatico. Già domenica le autorità birmane avevano riferito della caduta di 200mm di pioggia nella regione di Bago nell'arco di 24 ore. Le piogge sono proseguite sino a ieri notte, causando l’allagamento di interi nuclei abitati. Circa 5.600 persone hanno trovato rifugio in centri di accoglienza temporanei allestiti dal governo, ha riferito il quotidiano “Global New Light of Myanmar”. L’alluvione ha interessato anche il piano inferiore dell’ospedale generale di Bago, e causato l’interruzione delle reti di telefonia mobile. Dallo scorso giugno nove Stati e regioni del Myanmar sono stati colpiti da alluvioni e allagamenti, inclusi Rakhine, Kachin, Karen, Mon e Chin.(Inn)