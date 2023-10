Medio Oriente: Algeria, presidente Tebboune ribadisce "piena solidarietà" con il popolo palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica algerino, Abdelmadjid Tebboune, ha ricevuto una telefonata ieri dall’omologo dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, al quale ha ribadito la “piena solidarietà con il popolo e il governo della Palestina”. Lo si apprende dall’agenzia di stampa algerina “Aps”, secondo il quale Abbas ha informato il presidente algerino delle "gravi violazioni commesse dalle forze di occupazione contro il popolo palestinese a Gaza e in Cisgiordania". "Questi sviluppi ricordano a tutti che una pace giusta e completa, come opzione strategica, potrà essere raggiunta solo attraverso la creazione di uno Stato palestinese indipendente e sovrano con Gerusalemme come capitale, in conformità con il diritto internazionale e l'iniziativa di pace araba", ha sottolineato Tebboune. (Ala)