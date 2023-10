Medio Oriente: Cipro, attivato piano per accoglienza cittadini stranieri evacuati da Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Cipro ha attivato oggi un piano d’azione nazionale per l’accoglienza dei cittadini stranieri in fuga da Israele, dopo gli attacchi del movimento islamista palestinese Hamas. Lo riporta il quotidiano “Cyprus Mail”. Il piano elaborato, approvato al termine di una riunione del gruppo ministeriale di gestione delle crisi convocata dal ministro degli Esteri Constantinos Kombos, prevedere che Cipro funga da hub per tutti i cittadini di Paesi terzi evacuati da Israele, prima del loro rimpatrio nei Paesi di origine. Come sottolinea il quotidiano cipriota, la compagnia aerea di bandiera Cyprus Airways sta continuando a operare da e per Tel Aviv come previsto e non è escluso un aumento del numero di voli. (Gra)