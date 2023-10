Olimpiadi 2026: Malagò (Coni), nessun veto sul Piemonte per pista bob

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono veti sul Piemonte per la pista da bob a Cesana. Lo ha affermato il presidente del Coni Giovanni Malagò riferendosi alle Olimpiadi 2026 di Milano e Cortina. Le recenti difficoltà nella costruzione dell'impianto a Cortina hanno riaperto la partita del Piemonte che avrebbe a disposizione l'impianto di Cesana utilizzato durante i Giochi del 2006. Sul tavolo dei decisori ci sono anche però le ipotesi estere come St. Moritz in Svizzera e Innsbruck in Austria. (Rpi)