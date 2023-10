Filippina-Cina: Manila nega respingimento nave da parte di Pechino, “propaganda cinese” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia costiera cinese ha assunto le “misure necessarie” ad allontanare una imbarcazione armata delle Filippine nei pressi dell’isola di Huangyan, parte dell’arcipelago contesto delle Scarborough nel Mar Cinese Meridionale. Lo ha riferito Gan Yu, portavoce della Guardia costiera cinese, secondo cui l’incidente si è verificato stamattina, dopo “ripetute dissuasioni e avvertimenti”. Soltanto ieri Pechino aveva messo in guardia le Filippine da ulteriori “provocazioni” presso l’atollo conteso, accusando Manila di aver violato la sua sovranità territoriale e contravvenuto al diritto internazionale. Negli ultimi mesi Manila ha intensificato gli invii di rifornimento presso la Brp Sierra Madre, un avamposto militare sito nel relitto di una nave appositamente arenata presso l’atollo di Second Thomas nel 1999; il mese scorso la Guardia costiera delle Filippine ha riferito di aver troncato una barriera galleggiante lunga circa 300 metri posizionata dalla Cina per bloccare l’accesso a un’area di Pesca nelle acque contese. (segue) (Fim)