Niger: giunta militare, ritiro delle forze francesi inizierà oggi

- La giunta militare del Niger, salita al potere con il colpo di Stato del 26 luglio, ha annunciato che le operazioni per la partenza del primo convoglio di truppe francesi destinate a lasciare il Paese inizieranno oggi, 10 ottobre. In un comunicato stampa a firma del Comitato per il disimpegno delle forze francesi in Niger, letto dalla televisione pubblica nigerina, si afferma che il ritiro avverrà "sotto la scorta delle forze di difesa e di sicurezza nigerine", sulla base di un calendario stabilito "d'accordo con entrambe le parti". Le autorità chiedono inoltre alla popolazione “una migliore collaborazione per un ritiro sicuro e ordinato" e di adottare un atteggiamento "pacifico" al passaggio dei convogli. L'annuncio non specifica invece il percorso del convoglio francese, né la sua destinazione. Per il momento nessuna conferma ufficiale è arrivata da parte dell'esercito francese. La scorsa settimana lo Stato maggiore dell'esercito francese aveva annunciato il ritiro delle truppe francesi dal Niger a partire da questa settimana. "Inizieremo l'operazione di disimpegno nella settimana, in buon ordine, in sicurezza e in coordinamento con i nigerini", hanno fatto sapere le autorità militari di Parigi. "Prendiamo disposizioni per assicurare la sicurezza delle persone impegnate nella manovra", ha spiegato lo Stato maggiore, aggiungendo che il ritiro delle forze militari si svolgerà "secondo quanto pianificato". Nella base aerea francese di Niamey sono presenti circa mille militari francesi, mentre altri 400 si trovano a Ouallam e Ayorou, nel nord-ovest del Niger. (Res)