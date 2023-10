Giustizia: Lega, dopo Catania spunta grave bufala contro partito, intervengano tutte istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quando si dice il caso. Nei giorni in cui viene ribadita con forza l’esigenza di riformare la Giustizia anche alla luce dei gravi fatti di Catania, da Genova scivola la notizia di un’indagine che dà in pasto all’opinione pubblica il nome di una persona (nemmeno indagata) che viene identificata nel vicepresidente della Lega della Regione Liguria. Circostanza smentita dall’interessato con tanto di prove". E' quanto si legge in una nota della Lega. "È l’ennesima conferma di un sistema da cambiare profondamente: serve una risposta chiara e inequivocabile da parte di tutte le Istituzioni”, conclude.(Rin)