- Il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, terrà una conferenza stampa assieme alla dottoressa Letizia Moratti. L'appuntamento con la stampa è oggi, alle 11, in sala Colletti di Montecitorio, al sesto piano del palazzo dei Gruppi parlamentari, in via Uffici del Vicario, 21. (Com)