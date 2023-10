Medio Oriente: Tajani, domani sarò in Egitto per parlare con Al Sisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani si recherà domani in Egitto per parlare con il presidente della Repubblica, Abdel Fattah al Sisi. “E’ importante comunque mantenere il dialogo anche con i Paesi arabi che sono moderati”, ha detto Tajani nel corso del programma “ReStart” su “Rai 3”, in riferimento alla guerra tra Israele e il gruppo palestinese Hamas. “Ho appena parlato con il ministro degli Esteri turco, ieri ho parlato con il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti e ho parlato con quello dell'Arabia Saudita. Stiamo parlando con tutti questi Paesi che vogliono la stabilità e che possono svolgere un nuovo ruolo, soprattutto per salvare gli ostaggi”, ha detto il capo della diplomazia italiana. (Res)