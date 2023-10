Conti pubblici: Upb, rapporto debito-Pil influenzato da incertezza Pnrr e privatizzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sostanziale stabilizzazione del rapporto tra il debito e il Pil si basa sulla realizzazione di ipotesi soggette a margini di incertezza. Uno sforzo di bilancio maggiore di quanto previsto nella Nadef si renderà necessario qualora una delle ipotesi dovesse realizzarsi solo parzialmente. “In particolare, su tali prospettive influiranno la piena attuazione degli interventi del Pnrr (essendo esauriti i margini per ulteriori rinvii) e gli eventuali cambiamenti in corso d’opera che potrebbero derivare dalla revisione del Piano – con annesso capitolo REPowerEU – recentemente inviata alla Commissione europea”. Lo ha dichiarato la presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari, nel corso dell’audizione davanti alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023. “Vi è inoltre incertezza sull’effettiva realizzazione del programma di dimissioni mobiliari annunciato nella Nadef, dal quale dovrebbero derivare proventi per almeno l’1,0 per cento del Pil entro il 2026. Si tratta di importi rilevanti se si osservano i dati sulle privatizzazioni degli anni immediatamente precedenti la crisi pandemica”, ha aggiunto. (Rin)