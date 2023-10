Medio Oriente: Tajani, salvare gli ostaggi non sarà facile, bisogna tenere aperta la porta del dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salvare gli ostaggi presi da Hamas “non sarà facile, ma bisogna tenere aperta la porta del dialogo”. Lo ha detto oggi il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, nel corso del programma “ReStart” su “Rai 3”. “Io ho parlato a lungo per telefono con il ministro degli Esteri egiziano (Sameh Shoukry)”, ha detto Tajani. Vale la pena ricordare che due italo-israeliani, marito e moglie, sono stati probabilmente presi in ostaggio da Hamas. "Non abbiamo loro notizie, probabilmente sono stati presi in ostaggio. Sono marito e moglie che vivevano in un kibbutz. Il figlio non riesce a contattarli. In collaborazione con le autorità israeliane stiamo lavorando per cercare di capire che fine abbiano fatto. Speriamo bene", ha detto il titolare della Farnesina. (Res)