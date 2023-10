© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia italiana crescerà dello 0,7 per cento sia nel 2023 che nel 2024. E' quanto riferiscono le ultime previsioni pubblicate oggi dall'Fmi. Entrambi i dati sono rivisti al ribasso rispetto alle ultime stime: per il 2023 il ribasso è dello 0,4 per cento, mentre per il 2024 dello 0,2 per cento. (Res)